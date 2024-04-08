Уткина (Самарова) Алла Викторовна
женский, родилась 06.06.1965, Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
ОтецСамаров Виктор Михайлович14.06.1936 г.р.
МатьСамарова (Чечик) Нэля Мееровна13.12.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1965
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности