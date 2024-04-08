Уткина (Самарова) Алла Викторовна 06.06.1965 — найти родственников по фамилии на Familio

Уткина (Самарова) Алла Викторовна

Автор
АШ
Шавыкина А.

женский, родилась 06.06.1965, Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Отец
Самаров Виктор Михайлович14.06.1936 г.р.
Мать
Самарова (Чечик) Нэля Мееровна13.12.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1965

Отец: Самаров Виктор Михайлович

Мать: Самарова (Чечик) Нэля Мееровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Место жительства
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Бракосочетание
20.10.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Рождение ребёнка
27.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

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