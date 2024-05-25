Мурзов Леонид Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзов Леонид Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурзов Назар Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реня

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Повесился

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