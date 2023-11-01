Козлова (Баева) Агрипина Максимова
Место рождения
Дата рождения24.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1836
Отец: Баев Максим Иванов
Мать: Баева Агафья Иванова
24 июня 1836 года у крестьянина села Камышевского Максима Иванова БАева и жены его Агафьи Ивановой родилась дочь Агрипина Тобольск 156 15 1180 1836 МК Камышевское
Бракосочетание
27.01.1856
Муж: Козлов Евфим Фролов
27 января 1856 г. Камышевской волости села Камышевского Жени: крестьянин Ефим Флоров Козлов, первым браком, православного вероисповедания, 19 лет. Невеста: девица Агрипина Максимова Баева, дочь Камы... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1856
Дочь: Безгодова (Козлова) Анастасия Евфимиева
Отец ребёнка: Козлов Евфим Фролов
12 декабря 1856 года Камышевской волости села Камышевского крестьянин Евфимий Фролов Козлов и законная жена его Агрипина Максимова, оба православного вероисповедания. Тобольск 156 15 1226 1856 МК Кам... Показать все
Смерть
Неизвестно