Козлова (Баева) Агрипина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Баева) Агрипина Максимова

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1836

Отец: Баев Максим Иванов

Мать: Баева Агафья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 июня 1836 года у крестьянина села Камышевского Максима Иванова БАева и жены его Агафьи Ивановой родилась дочь Агрипина Тобольск 156 15 1180 1836 МК Камышевское
Бракосочетание
27.01.1856

Муж: Козлов Евфим Фролов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 января 1856 г. Камышевской волости села Камышевского Жени: крестьянин Ефим Флоров Козлов, первым браком, православного вероисповедания, 19 лет. Невеста: девица Агрипина Максимова Баева, дочь Камы... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1856

Дочь: Безгодова (Козлова) Анастасия Евфимиева

Отец ребёнка: Козлов Евфим Фролов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 декабря 1856 года Камышевской волости села Камышевского крестьянин Евфимий Фролов Козлов и законная жена его Агрипина Максимова, оба православного вероисповедания. Тобольск 156 15 1226 1856 МК Кам... Показать все
Смерть
Неизвестно

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