Тянникова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТянникова Наталья

Тянникова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
20.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
19.05.1942

Сын: Тянников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Тянников Михаил Владимирович

Смерть
Неизвестно

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