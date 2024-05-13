Шмараева (Масалитинова) Василиса Филиповна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Шмараева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно