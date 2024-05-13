Шмараева (Масалитинова) Василиса Филиповна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Масалитинова) Василиса Филиповна

Место рождения

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Шмараева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шмараев Сысой Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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