Кукушкина (Зайцева) Вера Ивановна 20.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукушкина (Зайцева) Вера Ивановна

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.09.1953

Дата смерти

21.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Юрьевич

Гор. Удомля Калининской области
Смерть
21.08.2021
Ломоносов, Петергофский уезд

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