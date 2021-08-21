Кукушкина (Зайцева) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.09.1953
Дата смерти21.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Юрьевич
Гор. Удомля Калининской области
Смерть
21.08.2021
Ломоносов, Петергофский уезд