Гугель Меер (Мордух?) Аронов
мужской, родился До 1860, Ляды, Дубровенский район, Витебская область
умер 1941, Украина
ОтецГугель Арон Хононов1829 г.р.
МатьГугель Лея Мордухова1830 г.р.
Супруги
(Гугель) Хана МовшеваПосле 1860 г.р.
Дети
Гугель Йосиль (Иосиф)07.02.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Гугель Арон Хононов
Мать: Гугель Лея Мордухова
Ляды, Дубровенский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гугель) Хана Мовшева
Рождение ребёнка
07.02.1893
Мать ребёнка: (Гугель) Хана Мовшева
Ляды, Дубровенский район, Витебская область
Смерть
1941
Украина