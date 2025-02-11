Гугель Меер (Мордух?) Аронов До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Гугель Меер (Мордух?) Аронов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1860, Ляды, Дубровенский район, Витебская область

умер 1941, Украина

Отец
Гугель Арон Хононов1829 г.р.
Мать
Гугель Лея Мордухова1830 г.р.
Супруги
(Гугель) Хана МовшеваПосле 1860 г.р.
Дети
Гугель Йосиль (Иосиф)07.02.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Гугель Арон Хононов

Мать: Гугель Лея Мордухова

Ляды, Дубровенский район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гугель) Хана Мовшева

Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Гугель Йосиль (Иосиф)

Мать ребёнка: (Гугель) Хана Мовшева

Ляды, Дубровенский район, Витебская область

Смерть
1941
Украина

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