(Родовская) Ревекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родовская) Ревекка

Место рождения

פולין

Дата рождения

1909

Дата смерти

21.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Родовский Исай

Мать: Родовский Хана

פולין
Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Родовский Илья

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Рождение ребёнка
03.04.1931

Сын: Родовский Исай

Отец ребёнка: Родовский Израиль

СССР
Рождение ребёнка
25.04.1949

Сын: Родовский Павел

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родовский Израиль

Смерть
21.06.1990
ישראל
Похороны
Неизвестно
Yarkon Cemetery בית עלמין ירקון פתח תקווה, Petah Tiqwa, Israel
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