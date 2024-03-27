(Родовская) Ревекка
Место рожденияפולין
Дата рождения1909
Дата смерти21.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Родовский Исай
Мать: Родовский Хана
פולין
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Родовский Илья
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
03.04.1931
Сын: Родовский Исай
Отец ребёнка: Родовский Израиль
СССР
Рождение ребёнка
25.04.1949
Сын: Родовский Павел
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родовский Израиль
Смерть
21.06.1990
ישראל
Похороны
Неизвестно
Yarkon Cemetery בית עלמין ירקון פתח תקווה, Petah Tiqwa, Israel