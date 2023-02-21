Львова (Павлова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Павлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1800 ст.
Отец ребёнка: Львов Дмитрий Семёнович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Львов Дмитрий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно