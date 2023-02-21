Львова (Павлова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛьвова (Павлова) Мария Александровна

Львова (Павлова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Павлов Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1800 ст.

Сын: Львов Александр Львович

Отец ребёнка: Львов Дмитрий Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Львов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Львов Дмитрий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Дмитрий Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close