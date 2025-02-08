Лестенькова Клавдия Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лестенькова Клавдия Стефановна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лестеньков Василий Семенович30.01.1884 г.р.
Дети
Лестенькова Параскева Васильевна26.10.1913 г.р.
Лестеньков Григорий Васильевич11.03.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лестеньков Василий Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Лестенькова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Лестеньков Василий Семенович

Рождение ребёнка
11.03.1915

Сын: Лестеньков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лестеньков Василий Семенович

свидетельство №138193 31 I 1938

Смерть
Неизвестно

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