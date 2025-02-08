Лестенькова Клавдия Стефановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лестеньков Василий Семенович30.01.1884 г.р.
Дети
Лестенькова Параскева Васильевна26.10.1913 г.р.
Лестеньков Григорий Васильевич11.03.1915 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Лестенькова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Лестеньков Василий Семенович
Рождение ребёнка
11.03.1915
Сын: Лестеньков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лестеньков Василий Семенович
Смерть
Неизвестно