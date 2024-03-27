Файзуллин Фарит Мутыгович
Место рожденияд. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Дата рождения03.02.1933
Дата смерти15.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
12.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.04.1964
Сын: Файзуллин Фанис Фаритович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
22.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.1985
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР