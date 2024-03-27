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Файзуллин Фарит Мутыгович

Место рождения

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР

Дата рождения

03.02.1933

Дата смерти

15.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1964 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
12.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.04.1964

Сын: Файзуллин Фанис Фаритович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
22.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.09.1985
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
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