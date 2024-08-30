Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1905
Дочь: (Киреева) Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Киреев Кузьма Трофимов
Рождение ребёнка
14.10.1907
Отец ребёнка: Киреев Кузьма Трофимов
Рождение ребёнка
10.04.1910
Отец ребёнка: Киреев Кузьма Трофимов
Смерть
Неизвестно