Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Кузьма Трофимов

Рождение ребёнка
13.04.1905

Дочь: (Киреева) Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Киреев Кузьма Трофимов

Рождение ребёнка
14.10.1907

Сын: Киреев Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Киреев Кузьма Трофимов

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Киреев Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Киреев Кузьма Трофимов

Смерть
Неизвестно

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