Озеров Феодор Тимофеевич
мужской, родился 1866, Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
умер 13.03.1911
МатьМарфа Григорьевна1841 г.р.
ОтецОзеров Тимофей Никитович1841 г.р.
Дети
Озерова (Озерова) Татьяна04.01.1887 г.р.
Озеров Герасим26.02.1891 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1866
Отец: Озеров Тимофей Никитович
Мать: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1887
Дочь: Озерова (Озерова) Татьяна
Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Озеров Герасим
Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга
Рождение ребёнка
19.01.1893
Сын: Озеров Михаил
Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Озеров Гавриил
Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга
Рождение ребёнка
02.01.1905
Сын: Озеров Василий
Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга
Рождение ребёнка
1907
Сын: Озеров Степан
Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга
Смерть
13.03.1911