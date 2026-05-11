Озеров Феодор Тимофеевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Озеров Феодор Тимофеевич

Автор
ТТ
Тарасова Т.

мужской, родился 1866, Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

умер 13.03.1911

Мать
Марфа Григорьевна1841 г.р.
Отец
Озеров Тимофей Никитович1841 г.р.
Дети
Озерова (Озерова) Татьяна04.01.1887 г.р.
Озеров Герасим26.02.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Озеров Тимофей Никитович

Мать: Марфа Григорьевна

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.01.1887

Дочь: Озерова (Озерова) Татьяна

Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Озеров Герасим

Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга

Рождение ребёнка
19.01.1893

Сын: Озеров Михаил

Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Озеров Гавриил

Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга

Рождение ребёнка
02.01.1905

Сын: Озеров Василий

Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга

Рождение ребёнка
1907

Сын: Озеров Степан

Мать ребёнка: Подымова (Подымова) Ольга

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
13.03.1911

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