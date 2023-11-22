Давыдов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906
Рождение ребёнка
19.04.1938
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна
По поим данным родился и жил в д. Рябцево Твердиловского с-совета, затем переехал в г. Бузулук
Рождение ребёнка
25.06.1942
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
01.08.1944
Дочь: Артюкова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Колесникович Галина Андреевна
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
12.09.1948
Дочь: Давыдова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна
Смерть
Неизвестно