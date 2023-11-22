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Давыдов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906

Отец: Давыдов Иван Георгиевич

Мать: Давыдова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
19.04.1938

Сын: Давыдов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна

Твердилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
По поим данным родился и жил в д. Рябцево Твердиловского с-совета, затем переехал в г. Бузулук
Рождение ребёнка
25.06.1942

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна

Твердилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1944

Дочь: Артюкова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Колесникович Галина Андреевна

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
12.09.1948

Дочь: Давыдова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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