Чеканов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1957
Дата смерти28.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1980
Мать ребёнка: Чеканова Маргарита Борисовна
Рождение ребёнка
18.06.1984
Сын: Чеканов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чеканова Маргарита Борисовна
Смерть
28.07.1997