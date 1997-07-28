Чеканов Николай Павлович 28.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеканов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1957

Дата смерти

28.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеканова Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
28.12.1980

Сын: Чеканов Артём Николаевич

Мать ребёнка: Чеканова Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
18.06.1984

Сын: Чеканов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чеканова Маргарита Борисовна

Смерть
28.07.1997

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