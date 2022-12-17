Ефросинья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Орина Тимофеевна

Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1926

Сын: Карамышев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович

Аллаки, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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