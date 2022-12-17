Ефросинья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Орина Тимофеевна
Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1926
Сын: Карамышев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Карамышев Тимофей Михайлович
Аллаки, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно