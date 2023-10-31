Куценко Павел Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1922
Отец: Куценко Денис Владимирович
Мать: Первый брак Супруга
Военная служба
18.10.1941
Хотеньский РВК Сумской обл.
Рядовой.
Военная служба
С 19.10.1941 по ?.06.1942
777 стр. полк
Стрелок. Участвовал в боях.
Военная служба
С ?.06.1942 по ?.05.1945
560 мин. полк
Разведчик. Участвовал в боях.
Работа или профессия
С 1947
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Слесарь ПСХА | Объединение дубитель
Военная награда
06.11.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно