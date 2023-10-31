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Куценко Павел Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1922

Отец: Куценко Денис Владимирович

Мать: Первый брак Супруга

Военная служба
18.10.1941
Хотеньский РВК Сумской обл.
Рядовой.
Военная служба
С 19.10.1941 по ?.06.1942
777 стр. полк
Стрелок. Участвовал в боях.
Военная служба
С ?.06.1942 по ?.05.1945
560 мин. полк
Разведчик. Участвовал в боях.
Работа или профессия
С 1947
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Слесарь ПСХА | Объединение дубитель
Военная награда
06.11.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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