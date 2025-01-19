Канаев Николай Дмитриевич
мужской, родился 02.05.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умер 07.05.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
ОтецКанаев Дмитрий ФилипповичДо 1901 ст. г.р.
МатьКанаева Пелагея СергеевнаДо 1901 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901 ст.
Крещение
05.05.1901 ст.
Смерть
07.05.1901 ст.
Похороны
08.05.1901 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-DZFS?cat=752387&i=785