Канаев Николай Дмитриевич 02.05.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Канаев Николай Дмитриевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 02.05.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умер 07.05.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Отец
Канаев Дмитрий ФилипповичДо 1901 ст. г.р.
Мать
Канаева Пелагея СергеевнаДо 1901 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901 ст.

Отец: Канаев Дмитрий Филиппович

Мать: Канаева Пелагея Сергеевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-DZFS?cat=752387&i=785

Крещение
05.05.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Восприемники: Ефремовский мещанин Павел Михайлов Москалёв и Ефремовского мещанина Александра Иванова Авчинникова жена Александра Алексеева https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-DZFS?cat=752387&i=785

Смерть
07.05.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

От слабости https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-DZWY?cat=752387&i=820

Похороны
08.05.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

На городском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-DZWY?cat=752387&i=820

Мы используем куки для улучшения работы сайта.