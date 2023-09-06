Зыков Клементий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зыков Митрофан Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зыков Никифор Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Зыков Савелий Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Зыков Парфей Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно