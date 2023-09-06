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Зыков Клементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Зыков Митрофан Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Зыков Никифор Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Зыков Савелий Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зыков Парфей Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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