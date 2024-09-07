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Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дуккъ Фриц Карлов

Мать: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Александр Петрович

Мать ребёнка: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дук) Нина Петровна

Мать ребёнка: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Виктор Петрович

Мать ребёнка: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Анастасия Иосифовна

Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ

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