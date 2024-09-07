Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дук) Нина Петровна
Мать ребёнка: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукъ Виктор Петрович
Мать ребёнка: Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ