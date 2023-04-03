Зоткин Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Зоткин Никита
Мать: Зоткина Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: Самочкина (Зоткина) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонова (Зоткина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
18.08.1911
Сын: Зоткин Прокофий Федорович
Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна
Смерть
1934