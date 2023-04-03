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Зоткин Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Зоткин Никита

Мать: Зоткина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоткин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Самочкина (Зоткина) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Зоткин Павел Федорович

Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонова (Зоткина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Зоткин Прокофий Федорович

Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Зоткин Василий Федорович

Мать ребёнка: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Смерть
1934

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