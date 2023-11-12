Валова -- Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Валова Пелагея Леонтиевна
Отец ребёнка: Валов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Валов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1918
Дочь: Валова Вера Леонтиевна
Отец ребёнка: Валов Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно