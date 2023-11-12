Валова -- Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова -- Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Валова Пелагея Леонтиевна

Отец ребёнка: Валов Леонтий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Валов Яков Леонтиевич

Отец ребёнка: Валов Леонтий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.09.1918

Дочь: Валова Вера Леонтиевна

Отец ребёнка: Валов Леонтий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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