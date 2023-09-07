Колбецкий Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбецкий Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1825 ст.

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Колбецкий Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Колбецкая Павла Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.

Дочь: Голосова Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбецкая Павла Ксенофонтовна

Место жительства
Неизвестно
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848
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