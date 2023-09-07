Колбецкий Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1825 ст.
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колбецкий Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Колбецкая Павла Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.
Дочь: Голосова Наталия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848