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Константинова Ирина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Константинова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Константинова Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Константинов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Константинова Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Ефим Стефанович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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