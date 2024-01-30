Константинова Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1764 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Константинова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Константинова Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Константинов Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Константинова Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Константинов Ефим Стефанович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно