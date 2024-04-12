Заболотных Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заболотных Иван
Рождение ребёнка
1908
Сын: Заболотных Александр Николаевич
Мать ребёнка: Черных Мария
Рождение ребёнка
1911
Сын: Заболотных Иван Николаевич
Мать ребёнка: Черных Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Федор Николаевич
Мать ребёнка: Черных Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Василий Николаевич
Мать ребёнка: Черных Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Иван Николаевич
Мать ребёнка: Черных Мария
Смерть
Неизвестно