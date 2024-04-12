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Заболотных Николай Иванович

Место рождения

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заболотных Иван

Мать: не указана

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Заболотных Александр Николаевич

Мать ребёнка: Черных Мария

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Заболотных Иван Николаевич

Мать ребёнка: Черных Мария

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Федор Николаевич

Мать ребёнка: Черных Мария

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Василий Николаевич

Мать ребёнка: Черных Мария

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Иван Николаевич

Мать ребёнка: Черных Мария

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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