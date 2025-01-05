Улитина (Якутова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.03.1992
Рождение ребёнка
25.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Улитин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1997
Дочь: Власова (Улитина) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Улитин Андрей Васильевич