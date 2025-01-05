Улитина (Якутова) Наталья Ивановна 23.09.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улитина (Якутова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.03.1992

Муж: Улитин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улитин Андрей Васильевич

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1997

Дочь: Власова (Улитина) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Улитин Андрей Васильевич

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

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