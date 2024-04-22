Исенбай Бикташ углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исенбай Бикташ углы

Место рождения

Кляшево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бикташ Заит углы

Мать: Тансылу Абдрахман кызы

Кляшево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шамсудин Исенбай углы

Мать ребёнка: Сула

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Сагида Исенбай кызы

Мать ребёнка: Сула

Рождение ребёнка
1792

Сын: Газизулла Исенбай углы

Мать ребёнка: Сула

Рождение ребёнка
1796

Сын: Асядулла Исенбай углы

Мать ребёнка: Сула

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сула

Смерть
Неизвестно
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