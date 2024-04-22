Исенбай Бикташ углы
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Бикташ Заит углы
Мать: Тансылу Абдрахман кызы
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Сула
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Сагида Исенбай кызы
Мать ребёнка: Сула
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Сула
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Сула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сула
Смерть
Неизвестно