Хусниев Хаматхарис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниев Хаматхарис

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Хамит

Мать ребёнка: Хусниева (Галимова) Мусавира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусниева (Галимова) Мусавира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниева (Галимова) Мусавира

Рождение ребёнка
1972

Сын: Хусниев Фазыл

Мать ребёнка: Хусниева (Галимова) Мусавира

Смерть
Неизвестно

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