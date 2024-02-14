Хусниев Хаматхарис
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Хамит
Мать ребёнка: Хусниева (Галимова) Мусавира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусниева (Галимова) Мусавира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Хусниев Фазыл
Мать ребёнка: Хусниева (Галимова) Мусавира
Смерть
Неизвестно