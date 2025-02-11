Севастьян Маркеллов
мужской, родился 1782, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Степан Севастьянов1794 г.р.
Пётр Севастьянов1800 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Степан Севастьянов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пётр Севастьянов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1849
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно