Севастьян Маркеллов 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Севастьян Маркеллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1782, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Степан Севастьянов1794 г.р.
Пётр Севастьянов1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1794

Сын: Степан Севастьянов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пётр Севастьянов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1849
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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