Чухрей Наталья Антоновна 24.07.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чухрей Наталья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1970

Отец: Чухрей Антон

Мать: Шакина Валентина Романовна

Рождение ребёнка
19.08.?

Дочь: Новоселова Мила Владимировна

Отец ребёнка: Новоселов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Владимир

Рождение ребёнка
26.06.1990

Дочь: Новоселова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Новоселов Владимир

Рождение ребёнка
05.07.1993

Дочь: Новоселова Влада Владимировна

Отец ребёнка: Новоселов Владимир

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