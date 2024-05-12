Чухрей Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1970
Отец: Чухрей Антон
Рождение ребёнка
19.08.?
Дочь: Новоселова Мила Владимировна
Отец ребёнка: Новоселов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новоселов Владимир
Рождение ребёнка
26.06.1990
Дочь: Новоселова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Новоселов Владимир
Рождение ребёнка
05.07.1993
Дочь: Новоселова Влада Владимировна
Отец ребёнка: Новоселов Владимир