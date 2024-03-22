Петряшев Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2815_П, л. 429
Военная служба
25.07.1917
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Помещен в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2815_П, л. 429
Смерть
Неизвестно