Улыбина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1951

Дата смерти

22.09.2022

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951

Отец: Кислицин Николай

Мать: Клавдия

Бракосочетание
01.?.1973

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.09.2022
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
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