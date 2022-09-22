Улыбина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1951
Дата смерти22.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951
Отец: Кислицин Николай
Мать: Клавдия
Бракосочетание
01.?.1973
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.09.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно