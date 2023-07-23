Лучкин Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛучкин Андрей Дмитриевич

Лучкин Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
?.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close