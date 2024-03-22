Солдатова Марьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова Марьяна Александровна

Солдатова Марьяна Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.10.1985

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close