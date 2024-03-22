Солдатова Марьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения21.10.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности