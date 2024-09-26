Синькова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Синьков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синьков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьков Василий
Отец ребёнка: Синьков ?
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьков Павел
Отец ребёнка: Синьков ?
Смерть
Неизвестно