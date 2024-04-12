Шестаков Никита Архипович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Засыпкина Татьяна Шестакова
Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
26.09.1864
Дочь: Ефросинья Никитична
Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна
Бракосочетание
14.02.1869
Жена: Шестакова Надежда Лосева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно