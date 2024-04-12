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Шестаков Никита Архипович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шестаков Архип Леонтьевич

Мать: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Засыпкина Татьяна Шестакова

Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шестаков Сергей Никитич

Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.09.1864

Дочь: Ефросинья Никитична

Мать ребёнка: Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.02.1869

Жена: Шестакова Надежда Лосева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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