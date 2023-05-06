Ерёмин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ерёмин Яков Иванов
Мать: Ерёмина Неонила Ефимовна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ерёмина Акулина Федотьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ерёмина Акулина Федотьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Ерёмина Акулина Федотьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно