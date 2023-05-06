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Ерёмин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ерёмин Яков Иванов

Мать: Ерёмина Неонила Ефимовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ерёмин Степан Иванович

Мать ребёнка: Ерёмина Акулина Федотьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ерёмина Акулина Федотьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Ерёмина Акулина Федотьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Акулина Федотьевна

Смерть
Неизвестно
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