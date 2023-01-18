Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1854

Муж: Лексеев Михаил Михайлович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
10.10.1860

Дочь: (Лексеева) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Лексеев Михаил Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
10.10.1860

Сын: Лексеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лексеев Михаил Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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