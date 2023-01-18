Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1854
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
10.10.1860
Дочь: (Лексеева) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Лексеев Михаил Михайлович
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
10.10.1860
Отец ребёнка: Лексеев Михаил Михайлович
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно