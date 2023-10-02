Тутукаров Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Аммосова Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Тутукаров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Спиридонова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1988
Сын: Тутукаров Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна