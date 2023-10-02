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Тутукаров Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Тутукаров Алексей Алексеевич

Мать: Григорьева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Аммосова Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Тутукаров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Спиридонова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1988

Сын: Тутукаров Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Тутукарова Ирина Николаевна

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