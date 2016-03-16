Волков Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Владимир Анатольевич

Волков Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1938

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1938

Отец: Волков Анатолий

Мать: Ильина Галина Владимировна

Бракосочетание
29.02.?

Жена: Волкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Валентина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.03.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.