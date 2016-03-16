Волков Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1938
Дата смерти16.03.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1938
Отец: Волков Анатолий
Бракосочетание
29.02.?
Рождение ребёнка
09.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Валентина Николаевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.03.2016