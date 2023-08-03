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Беляева Ольга Иванова

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Анна Антониева

Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Антоний Терентев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Беляева Елизавета Антониева

Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Беляева Устинья Антониева

Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Беляева Пелагея Антониева

Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Беляев Николай Антониев

Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Беляев Алексей Антониев

Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно

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