Беляева Ольга Иванова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Анна Антониева
Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Беляева Елизавета Антониева
Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Беляева Устинья Антониева
Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Беляева Пелагея Антониева
Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Беляев Антоний Терентев
Смерть
Неизвестно