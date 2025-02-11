Потапова (Чурсина) Анна Николаевна
женский, родилась 16.10.1911
умерла 28.08.2006, Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
ОтецЧурсин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Кохно (Потапова) Вера Яковлевна04.12.1934 г.р.
Потапов Владимир Яковлевич12.07.1938 г.р.
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Рождение
16.10.1911
Отец: Чурсин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Кохно (Потапова) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Потапов Яков
Рождение ребёнка
12.07.1938
Сын: Потапов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Потапов Яков
Рождение ребёнка
17.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Яков
Смерть
28.08.2006
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область