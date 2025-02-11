Потапова (Чурсина) Анна Николаевна 16.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Потапова (Чурсина) Анна Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.10.1911

умерла 28.08.2006, Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Отец
Чурсин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Кохно (Потапова) Вера Яковлевна04.12.1934 г.р.
Потапов Владимир Яковлевич12.07.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1911

Отец: Чурсин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Кохно (Потапова) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Потапов Яков

Рождение ребёнка
12.07.1938

Сын: Потапов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Потапов Яков

Рождение ребёнка
17.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Яков

Смерть
28.08.2006
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Похороны
Неизвестно
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

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