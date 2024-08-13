Складнева (Складнева) Вера Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1897
Рождение ребёнка
02.01.1898
Сын: Складнев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович
Рождение ребёнка
22.04.1900
Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович
Рождение ребёнка
14.06.1901
Сын: Складнев Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович
Рождение ребёнка
22.07.1904
Сын: Складнев (Скляднев) Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович