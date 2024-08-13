Складнева (Складнева) Вера Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Складнева (Складнева) Вера Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1897

Муж: Складнев Николай Артемович

Рождение ребёнка
02.01.1898

Сын: Складнев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович

Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Складнев Егор Николаевич

Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович

Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Складнев Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович

Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Складнев (Скляднев) Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Складнев Николай Артемович

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