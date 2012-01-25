Волкова (Оленева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Оленева) Анна Васильевна

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Место рождения

Деревня Олени Слободской район Кировской области

Дата рождения

20.12.1925

Дата смерти

25.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925

Отец: не указан

Мать: Оленева Клавдия Григорьевна

Деревня Олени Слободской район Кировской области
Бракосочетание
22.05.1952

Муж: Волков Иван Петрович

Село Роговая Роговского с/ слободского района
Рождение ребёнка
25.09.1952

Дочь: Волкова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Петрович

Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
16.01.1954

Сын: Волков Николай Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Петрович

Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.02.1956

Сын: Волков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Петрович

Смерть
25.01.2012
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