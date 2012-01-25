Волкова (Оленева) Анна Васильевна
Место рожденияДеревня Олени Слободской район Кировской области
Дата рождения20.12.1925
Дата смерти25.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925
Деревня Олени Слободской район Кировской области
Бракосочетание
22.05.1952
Муж: Волков Иван Петрович
Село Роговая Роговского с/ слободского района
Рождение ребёнка
25.09.1952
Дочь: Волкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Петрович
Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
16.01.1954
Отец ребёнка: Волков Иван Петрович
Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.02.1956
Отец ребёнка: Волков Иван Петрович
Смерть
25.01.2012