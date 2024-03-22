Кривенко Агафья Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1887
Дочь: Екатерина Климентьевна
Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович
Рождение ребёнка
24.07.1893
Сын: Кривенко Поликарп Климентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно