Кривенко Агафья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Агафья Лазаревна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1887

Дочь: Екатерина Климентьевна

Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Кривенко Поликарп Климентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Климентий Владимирович

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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