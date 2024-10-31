(Чепкина) Епистимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чепкина) Епистимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1908

Муж: Буров Лаврентий Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Буров Захарий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Буров Лаврентий Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: (Бурова) Наталия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Буров Лаврентий Петрович

Смерть
Неизвестно

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