(Чепкина) Епистимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1908
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Буров Захарий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Буров Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: (Бурова) Наталия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Буров Лаврентий Петрович
Смерть
Неизвестно