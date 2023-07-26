Егоров Сергей Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Сергей Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.2013

Сын: Егоров Лев Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2019

Сын: Егоров Гордей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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