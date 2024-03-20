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Ерошенко Николай Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерошенко Терентий Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1928

Сын: Ерошенко Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Ерошенко Афанасия Ивановна

д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Ерошенко Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Ерошенко Афанасия Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Ерошенко Афанасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошенко Афанасия Ивановна

Смерть
12.04.1973
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