Ерошенко Николай Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.1973
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерошенко Терентий Лукьянович
Рождение ребёнка
21.02.1928
Сын: Ерошенко Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Ерошенко Афанасия Ивановна
д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Ерошенко Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Ерошенко Афанасия Ивановна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1973