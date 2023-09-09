Аликин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАликин Иван Васильевич

Аликин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
13.09.1931

Сын: Аликин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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