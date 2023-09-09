Аликин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
13.09.1931
Мать ребёнка: Аликина Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно