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Шульгина Ольга Дмитриевна
Шульгина Ольга Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Карпинск
, Карпинск, Свердловская область
Дата рождения
25.02.1992
Пол
Женский
Отец
Шульгин Дмитрий Сергеевич
1967 г.р.
Мать
Королева (Бердникова) Светлана Владимировна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1992
Отец:
Шульгин Дмитрий Сергеевич
Мать:
Королева Светлана Владимировна
Карпинск
, Карпинск, Свердловская область
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